Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В понедельник власти Конго сообщили, о том, что вспышка эпидемии Эболы зафиксирована в городе Мбандака, более чем в 1000 км от продолжающейся вспышки того же смертельного вируса на востоке страны.

Министр здравоохранения Этени Лонгондо сообщил, что Мбандаке зафиксировано 4 смертельных случая.

Как сообщалось ранее, 3 марта из медицинского центра в городе Бени (Демократическая Республика Конго, Африка) была выписана последняя пациентка, больная вирусом Эбола.

5 марта местные врачи отпраздновали выздоровление пациентки от Эболы.

Ожидалось, что спустя 42 дня (15 апреля) после завершения лечения последней пациентки будет объявлено об окончании эпидемии Эболы.

Но о новом случае заражения стало известно 10 апреля.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что заразился житель города Бени.

“Хотя мы не рады этому, но мы этого ждали. Именно по этой причине мы держали группы реагирования в Бени и других районах высокого риска”, – сказал он.

Теперь медики пытаются установить всех лиц, контактировавших с заболевшим, и предложить им вакцинацию.

Чрезвычайный комитет ВООЗ соберется на следующей неделе, чтобы пересмотреть свои рекомендации в свете новой информации.

Стоит напомнить, что последняя вспышка Эболы была объявлена 1 августа 2018 года.