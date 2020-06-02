В Конго от вспышки Эболы погибло 5 человек

В Демократической Республике Конго погибло 5 человек от новой вспышки вируса Эболы.

Об этом сообщается в материале американской медиакомпании CNN.

По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций, пять человек, включая 15-летнюю девочку, умерли от Эболы в результате новой вспышки вируса.

В ЮНИСЕФ зарегистрировали 9 смертельных случаев.

“Смерть произошла между 18 и 30 мая, но причина смерти была подтверждена вчера”, – сказано в сообщении.

Ранее в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус написал в Твиттере новость о том, что шесть случаев были зарегистрированы в Мбандаке, в северо-западной провинции Конго.

Это 11-я в стране вспышка потенциально смертельного вируса, который имеет уровень смертности от 25% до 90%.