Covid-19 Украина

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В Конго от вспышки Эболы погибло 5 человек

В Демократической Республике Конго погибло 5 человек от новой вспышки вируса Эболы.

Вторник, 2 июня 2020, 12:19

Об этом сообщается в материале американской медиакомпании CNN.

По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций, пять человек, включая 15-летнюю девочку, умерли от Эболы в результате новой вспышки вируса.

В ЮНИСЕФ зарегистрировали 9 смертельных случаев.

“Смерть произошла между 18 и 30 мая, но причина смерти была подтверждена вчера”, – сказано в сообщении.

Ранее в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус написал в Твиттере новость о том, что шесть случаев были зарегистрированы в Мбандаке, в северо-западной провинции Конго.

Это 11-я в стране вспышка потенциально смертельного вируса, который имеет уровень смертности от 25% до 90%.

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило ...

  • В августе ученые заявили, что создали лекарство, которое вскоре сможет полностью излечивать и предотвращать вирус Эбола.
Теги: Конго, Эбола

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