Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

“Доктор Кейта, отраслевой координатор ВОЗ в Бени, поздравляет Масико Мухасо – последнюю пациентку, которая покинула лечебный центр Эболы, а также наши команды ВОЗ, министерство здравоохранения Конго, партнеров, включая Шеха Фарида Рахата (активист – ред.) и миссию ЮНИСЕФ в Конго, местные власти Бени, которые помогали достичь такого результата”, – сказано в сообщении.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL

