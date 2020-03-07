3 марта из медицинского центра в городе Бени (Демократическая Республика Конго, Африка) была выписана последняя пациентка, больная вирусом Эбола.

Об этом сообщается в Twitter Всемирной организации здравоохранения.

“Доктор Кейта, отраслевой координатор ВОЗ в Бени, поздравляет Масико Мухасо – последнюю пациентку, которая покинула лечебный центр Эболы, а также наши команды ВОЗ, министерство здравоохранения Конго, партнеров, включая Шеха Фарида Рахата (активист – ред.) и миссию ЮНИСЕФ в Конго, местные власти Бени, которые помогали достичь такого результата”, – сказано в сообщении.

#HealthHeroes in #Beni celebrating the last #Ebola patient in #DRC to be discharged from a treatment centre! @WHO congratulates all of our partners. We will remain in full response mode for the remainder of the observation period. pic.twitter.com/Hxjir9EwYL — WHO African Region (@WHOAFRO) March 3, 2020

Несмотря на то, что пациентку вылечили, 46 человек, с которыми она ранее контактировала, находятся под наблюдением врачей.

5 марта местные врачи отпраздновали выздоровление пациентки от Эболы.

Также стоит отметить, что спустя 42 дня после завершения лечения последней пациентки будет объявлено окончание эпидемии Эболы.

Стоит напомнить, что последняя вспышка Эболы была объявленная 1 августа 2018 года.