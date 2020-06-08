Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Неделю назад власти Конго сообщили о шести случаях заражения в северо-западном городе Мбандака.

По данным ВОЗ, всего в настоящее время зарегистрировано девять подтвержденных случаев заболевания и три вероятных случая заболевания в Мбандаке и ее окрестностях. Шестеро из них умерли.

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило ...

Эпидемия Эболы бушует на востоке страны с 2018 года.

Город расположен на реке Конго, недалеко от границы с Республикой Конго.

  • В августе ученые заявили, что создали лекарство, которое вскоре сможет полностью излечивать и предотвращать вирус Эбола.