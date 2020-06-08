Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Неделю назад власти Конго сообщили о шести случаях заражения в северо-западном городе Мбандака.
По данным ВОЗ, всего в настоящее время зарегистрировано девять подтвержденных случаев заболевания и три вероятных случая заболевания в Мбандаке и ее окрестностях. Шестеро из них умерли.
Эпидемия Эболы бушует на востоке страны с 2018 года.
Город расположен на реке Конго, недалеко от границы с Республикой Конго.
- В августе ученые заявили, что создали лекарство, которое вскоре сможет полностью излечивать и предотвращать вирус Эбола.