В Конгресс США внесли резолюцию о сильной двухпартийной поддержке Украины и ее народа.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте члена Палаты представителей США Марси Каптур.

Резолюцию внесла так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.

Отмечается, что такая мера подтверждает стратегическую заинтересованность США в укреплении свободы и демократии в Европе, “что невозможно, если Соединенные Штаты не поддержат Украину в ее борьбе против российской агрессии”.

Среди инициаторов резолюции – сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

“Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния”, – говорится в заявлении конгрессменов.

Резолюция была внесена на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате зачитали статьи импичмента президента США Дональда Трампа.

“Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент России Владимир Путин захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире”, – заявили законодатели.