Соответствующее сообщение обнародовано на сайте члена Палаты представителей США Марси Каптур.
Резолюцию внесла так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.
Отмечается, что такая мера подтверждает стратегическую заинтересованность США в укреплении свободы и демократии в Европе, “что невозможно, если Соединенные Штаты не поддержат Украину в ее борьбе против российской агрессии”.
Среди инициаторов резолюции – сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).
“Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния”, – говорится в заявлении конгрессменов.
Резолюция была внесена на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате зачитали статьи импичмента президента США Дональда Трампа.
“Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент России Владимир Путин захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире”, – заявили законодатели.
- 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов. В документе заложена обещанная военная помощь Украине.
- В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.