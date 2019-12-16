Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так в понедельник, 16 декабря, судебный комитет представил финальный отчет по делу об импичменте президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа. Этот отчет является одним из шагов для рассмотрения статей обвинения Трампа Сенатом.

В 658-страничный документ вошли изданные ранее отчеты комитета по разведке с доказательствами против Трампа и судебного комитета с разъясняются конституционные основания для импичмента. Также опубликованы взгляды республиканцев, оспаривающие расследование и утверждающие, что президент не совершал преступлений.

Так в докладе демократы объясняют обстоятельства расследования импичменте, в частности, внимание уделяется вопросу о том, что президент имел возможность участвовать в слушаниях, но не сделал этого. Кроме того, в докладе утверждается, в частности, что Трамп совершил преступления, даже если они не были прямо упомянуты в статьях об импичменте, включая взяточничество и мошенничество с использованием электронных средств.

В свою очередь республиканцы в отчете обвиняют демократов в несправедливом процессе, который не установил, что президент совершил какие-либо безупречные преступления.

Ожидается, что рассмотрение двух статей обвинения по делу об импичменте Трампа состоится в среду, 17 декабря.