В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщили на странице Посольства Украины в США.

В проекте закона прописаны дополнительные разъяснения относительно расширения санкций против строительства газопровода. Ранее санкции были введены законом США “О защите энергетической безопасности Европы”.

В пояснении сказано, что санкции будут применяться к суднам, которые прокладывают трубы и к компаниям, которые предоставляют услуги или оборудование для этих судов.

В общем, санкции касаются всех компаний, которые будут предоставлять сертификацию для запуска газопровода.

Стоит отметить, что авторами инициативы стали как демократы, так и республиканцы.

Законопроект начнет действовать после того, как будет принят обеими палатами Конгресса США и его подпишет президент Дональд Трамп.

Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требовал от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.