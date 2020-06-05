Об этом сообщили на странице Посольства Украины в США.
В проекте закона прописаны дополнительные разъяснения относительно расширения санкций против строительства газопровода. Ранее санкции были введены законом США “О защите энергетической безопасности Европы”.
В пояснении сказано, что санкции будут применяться к суднам, которые прокладывают трубы и к компаниям, которые предоставляют услуги или оборудование для этих судов.
В общем, санкции касаются всех компаний, которые будут предоставлять сертификацию для запуска газопровода.
Стоит отметить, что авторами инициативы стали как демократы, так и республиканцы.
Законопроект начнет действовать после того, как будет принят обеими палатами Конгресса США и его подпишет президент Дональд Трамп.
Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требовал от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.