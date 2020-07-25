В Конгрессе США до сих пор не приняли решения по поводу того, стоит ли и дальше платить американцам пособие по безработице в размере $600 в неделю.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Речь идет о продлении льгот по безработице для американцев, испытывающих трудности в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Срок действия дополнительных льгот, введенных в связи с эпидемией, истекает 31 июля. В связи с этим миллионы безработных американцев оказались в подвешенном состоянии. Это была последняя неделя, когда они получат $600 пособия.

Конгресс же пока не пришел к компромиссу по вопросу о продлении льгот.

Так, представители Республиканской партии по-прежнему расходятся во мнениях относительно объема предоставляемых выплат, что задерживает утверждение нового пакета помощи.

Законодатели-“республиканцы” обсуждают возможность сокращения выплат по безработице и, возможно, включения бонуса для тех, кто принимает предложение о работе.

“Республиканцы” ссылаются на данные, согласно которым некоторые американцы получают больше денег в виде пособий по безработице, чем они получали, когда работали. Законодатели выражают опасения, что из-за доплат граждане не спешат трудоустраиваться.

В то же время представители Демократической партии предложили продолжить выплату $600 пособия до 2021 года.

Министр финансов США Стивен Мнучин заверил в четверг, что продление программы помощи, которая была частью принятого в марте пакета экономических антикризисных мер на сумму 2 триллиона долларов, является приоритетной задачей.

“Мы не собираемся платить людям больше за то, чтобы они оставались дома, а не на работе. Но мы хотим, чтобы люди, которые не могут найти работу, получали разумную замену заработной платы. Поэтому мы обдумываем компенсацию заработной платы в размере порядка 70 % и работаем над деталями”, – подчеркнул он.

Американцы страдают, несмотря на дополнительные выплаты

Как ранее писало агентство Bloomberg, федеральные и местные власти США ввели запрет на выселение из-за вспышки коронавируса, однако его сроки истекают. В связи с этим многие граждане могут столкнуться с угрозой выселения (из-за невозможности заплатить арендную плату).

Согласно данным опроса Бюро переписи населения США, у примерно 13 % арендаторов “вообще нет уверенности” в том, что они смогут оплатить проживание в следующем месяце. Еще около 20% выразили слабую надежду на то, что все же смогут заплатить.

Об этом пишут и журналисты CNN. Они отмечают, что потеря еженедельного пособия в размере 600 долларов США скажется на благополучии американцев и их способности заплатить за аренду.

По данным опроса Бюро переписи населения, более четверти граждан-арендаторов заявили, что пропустили эти платежи в прошлом месяце или не имеют уверенности, что смогут вовремя оплатить ипотеку в следующем месяце.

“Никто не выиграет, и все проиграют, если мы допустим, чтобы выплаты пособий по безработице закончились без замены. Семьи будут выселены из своих домов, бедность возрастет, дети будут голодать, предприятия закроются, а экономика рухнет”, – считает Эндрю Стеттнер, старший научный сотрудник The Century Foundation. Согласно его оценкам, около 25 миллионов американцев получают выплаты из федерального бюджета.

Как отмечает CNN, когда Конгресс США одобрил в марте пакет помощи (включительно с дополнительными выплатами), законодатели полагали, что экономика быстро восстановится. Однако она пока что демонстрирует признаки ослабления.

Так, число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице, выросло на прошлой неделе впервые за четыре месяца. Более 1,4 млн человек подали первоначальные заявки, что на 109 тыс. больше, чем неделей ранее.

Кроме того, 975 тысяч человек впервые подали заявки на помощь в рамках программы, запущенной Конгрессом в конце марта для временной поддержки фрилансеров и независимых подрядчиков (это на 20 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей).