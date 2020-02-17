В конкурсе по отбору прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на одно место претендует 59 человек.

Об этом в Facebook написал глава САП Назар Холодницкий.

Так, 15 февраля завершился прием документов для участия в конкурсе.

“Это уже четвертый конкурс и количество желающих работать с нами не уменьшается и именно этот отбор оказался рекордным сразу по нескольким показателям… А теперь цифры – в этом году за 11 должностей прокуроров САП будут соревноваться 650 кандидатов. Простой математический подсчет показывает, что это 59 претендентов на одну должность. На прошлых конкурсах количество кандидатов варьировалась от 283 до 390 человек (11, 18 и 40 кандидатов на место соответственно)” – написал Холодницкий.

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Свои документы в САП подали 111 женщин и 539 мужчин. Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилась почти вдвое (50 против 111).

На конкурс в САП подали документы не только кадровые прокуроры, но и люди, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью:

375 кандидатов – работники прокуратуры;

275 – внешние кандидаты, в том числе 121 человек – это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций;

17 – работники юридических учебных заведений;

11 – работники судов.

Изменить свою карьеру решили 68 следователей различных органов. Поддерживать публичное обвинение в суде по делам топ-коррупции хотят: 38 детективов НАБУ, 11 следователей Нацполиции, 10 – ГБР, 6 – налоговиков, 3 – следователей органов безопасности”, – подытожил Назар Холодницкий.