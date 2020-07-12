В ночном клубе в поселке Козин Киевской области персонал и более 500 посетителей находились без средств защиты, полиция выписала штраф владельцам заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

“Силовики составили два протокола относительно администратора ночного клуба по ст. 44-3 Административного кодекса – нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством”, – говорится в сообщении.

Отметим, что санкция предусматривает наказание от 34 до 170 тысяч гривен.