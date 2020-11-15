Об этом говорится в сообщении городского отдела полиции Краматорска.
Сообщается, что в полицию обратился водитель автомобиля “Газель”, который стоял у одного из участков.
“Мужчина пояснил, что в 12:25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской. Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников происшествия”, – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, человек в Балаклаве выскочил из-за здания школы №30 и сделал 23 выстрела пулями с краской в припаркованный автобус.
На этой машине развозили членов УИК на участки, где они смогут проголосовать по месту своей регистрации. На тот момент в автомобиле находился только водитель. Он сообщил, что кроме лица, которое осуществило выстрелы пулями с краской, был еще один человек, который снимал это на мобильный телефон.
Фото: ОПОРА
- Сегодня в семи города и Украины проходит повторное голосование на местных выборах. Причиной повторного голосования стало то, что ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал 50% голосов избирателей.