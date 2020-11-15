Во время местных выборов в Краматорске возле одного из избирательных участков обстреляли микроавтобус. Предварительно, машину обстреляли из оружия для пейнтбола.

Об этом говорится в сообщении городского отдела полиции Краматорска.

Сообщается, что в полицию обратился водитель автомобиля “Газель”, который стоял у одного из участков.

“Мужчина пояснил, что в 12:25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской. Указанный факт зарегистрирован. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников происшествия”, – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Как отмечает гражданская сеть ОПОРА, человек в Балаклаве выскочил из-за здания школы №30 и сделал 23 выстрела пулями с краской в припаркованный автобус.

На этой машине развозили членов УИК на участки, где они смогут проголосовать по месту своей регистрации. На тот момент в автомобиле находился только водитель. Он сообщил, что кроме лица, которое осуществило выстрелы пулями с краской, был еще один человек, который снимал это на мобильный телефон.

Фото: ОПОРА