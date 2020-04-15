В Кременчуге от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью COVID-19, умер 84-летний мужчина.

Об этом сообщил мэр Кеременчука Виталий Малецкий в Facebook.

“Начинаем день с печальной новости. В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом, – написал он.

Малецкий уточнил, что умер мужчина 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение БИЛ “Кременчугская”. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат .

По его словам, похоронные мероприятия состоятся согласно установкам Министерства здравоохранения. “Наши коммунальщики всем обеспечены и готовы к такой ситуации”, – добавил мэр.