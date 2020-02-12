Спикер президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением".

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

“По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции”, – говорит Песков.

По словам спикера, точную формулировку в Кремле зафиксируют при распределении обязанностей, поскольку они пока “не формализованы”.

При этом Песков уточнил, что Козак не будет заниматься интеграцией России и Украины.

“Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно”, – заявил он.

Помимо того, спикер повторил, что прошение об отставке Владислава Суркова в Кремле не подписано.

“Нет, мы же не объявляли об этом”, – сказал он, отвечая на вопрос об отставке Суркова.