Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.
“По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции”, – говорит Песков.
По словам спикера, точную формулировку в Кремле зафиксируют при распределении обязанностей, поскольку они пока “не формализованы”.
При этом Песков уточнил, что Козак не будет заниматься интеграцией России и Украины.
“Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно”, – заявил он.
Помимо того, спикер повторил, что прошение об отставке Владислава Суркова в Кремле не подписано.
“Нет, мы же не объявляли об этом”, – сказал он, отвечая на вопрос об отставке Суркова.
- Возвращение Дмитрия Козака в администрацию президента России – администрацию, в которой он играл одну из самых важных ролей в начальный период президентства Владимира Путина – только подчеркивает то значение, которое в Кремле собираются придавать решению “украинского вопроса”.