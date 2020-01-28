Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
Уточняется, что спикер Владимира Путина прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что развязывание Второй мировой войны двумя тоталитарными режимами (совместное нападение Германии и СССР на Польшу в 1939 году – Ред.) в результате привело к трагедии Холокоста, отвечая на вопросы журналистов.
“Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма”, – заявил Песков.
В Кремле считают, что подобное завяление является “оскорбительным и ошибочным с точки зрения дедов”.
- Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.
- Во время совместного выступления президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело, то есть против большевиков.
- В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу заявил о “снижении градуса эмоций” в исторических вопросах между государствами.