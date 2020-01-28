Спикер президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительным высказывание Владимира Зеленского о том, что СССР совместно с Германией развязал Вторую мировую войну.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Уточняется, что спикер Владимира Путина прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что развязывание Второй мировой войны двумя тоталитарными режимами (совместное нападение Германии и СССР на Польшу в 1939 году – Ред.) в результате привело к трагедии Холокоста, отвечая на вопросы журналистов.

“Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма”, – заявил Песков.

В Кремле считают, что подобное завяление является “оскорбительным и ошибочным с точки зрения дедов”.