Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что даты "нормандской встречи" не будет, пока не реализованы "договоренности по Донбассу".

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Нет, конкретной даты нет. До этого саммита необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита”, – заявил Песков.

Напомним, что предыдущий саммит в “нормандском формате” с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже.

Это была первая встреча в “нормандском формате” с участием Владимира Зеленского, как Президента Украины.