Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
“Нет, конкретной даты нет. До этого саммита необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита”, – заявил Песков.
Напомним, что предыдущий саммит в “нормандском формате” с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже.
Это была первая встреча в “нормандском формате” с участием Владимира Зеленского, как Президента Украины.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.