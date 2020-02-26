Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
“Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с “формулой Штайнмайера”, и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины”, – заявил Лавров.
Также в России требуют, чтобы перед следующей “нормандской встречей” был подписан проект итогового документа
“Мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток – Ред.) разрушать достигнутые договоренности”, – рассказал Лавров.
По словам российского министра перед последней “нормандской встрече” в Париже предварительно была достигнута договоренность о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, однако Президент Украины Владимир Зеленский “переиграл” эту договоренность уже по ходу самих переговоров.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.