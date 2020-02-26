Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с “формулой Штайнмайера”, и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины”, – заявил Лавров.

Также в России требуют, чтобы перед следующей “нормандской встречей” был подписан проект итогового документа

“Мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток – Ред.) разрушать достигнутые договоренности”, – рассказал Лавров. По словам российского министра перед последней “нормандской встрече” в Париже предварительно была достигнута договоренность о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, однако Президент Украины Владимир Зеленский “переиграл” эту договоренность уже по ходу самих переговоров.