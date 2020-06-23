В Кривом Роге взорвался автомобиль, из-за чего один человек получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Уточняется, что машина взорвалась на улице в Металлургическом районе Кривого рога.

Отмечается, что местный житель, который находился в автомобиле, достал взрывоопасный предмет, похожий на электрический детонатор, в результате чего произошел взрыв.

Помимо того, правоохранителями при осмотре личных вещей потерпевшего также была найдена тротиловая шашка весом в 200 грамм.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное производство по статье “незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение”.