Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Уточняется, что машина взорвалась на улице в Металлургическом районе Кривого рога.
Отмечается, что местный житель, который находился в автомобиле, достал взрывоопасный предмет, похожий на электрический детонатор, в результате чего произошел взрыв.
Помимо того, правоохранителями при осмотре личных вещей потерпевшего также была найдена тротиловая шашка весом в 200 грамм.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное производство по статье “незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение”.
- В селе Дачное Беляевского района Одесской области в результате взрыва ранения получили пять человек.