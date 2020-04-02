Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого горсовета.
“Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А26. Двое пассажиров на конечной остановке, зашли в салон. Кондуктор заметила, что из-за карантинных мероприятий, проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом”, – рассказал заместитель городского головы Александр Вергун.
Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Автобус сняли с рейса, а ущерб оценили в 16 тыс. грн: именно столько понадобится, чтобы поставить новое стекло.
- 19 марта в Николаеве местные жители избили водителя трамвая, который отказался пускать в вагон больше 10 человек, как это предусмотрено постановлением правительства.