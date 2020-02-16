Так называемый Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ России в Азовском море.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Граждане Украины были признаны виновными “в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ”.

“Задержанные накануне сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ в Азовском море признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (“Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей”). Им назначен административный арест на 10 суток”, – сообщили российскому агентству “ТАСС” в пресс-службе управления.

Оккупанты открыли против украинцев дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (“Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов”).

Накануне стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя украинскими рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Согласно сообщению росСМИ, в ходе осмотра судна было выявлено “более 290 экземпляров камбалы-калкана”, а также “незаконное орудие лова”. Кроме того, утверждается, что на судне якобы отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) рыбы.