Спецслужбы российских оккупантов снова проводят незаконные обыски и задержания крымских татар во временно аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в правозащитной организации “Крымская солидарность”.

Уточняется, что обыски проходят в нескольких местах в Бахчисарайском районе – в селе Белокаменка у Сейрана Хайретдинова, в селе Железнодорожное у Алима Суфьянова, в селе Курцы у Исмета Ибрагимова и в селе Октябрьское у Эмиля Зиядинова.

На месте работают такие спецслужбы оккупантов, как ФСБ, ОМОН и специальное подразделение Росгвардии “Беркут”.

По словам замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, к этому времени уже задержаны шестеро крымских татар.

“Вероятнее всего, всех ждет печально известная статья 205.5 УКРФ. Сейчас они удерживаются в отделение ФСБ в Симферополе. Уже 67 крымских татар задержаны по статье 205.5 УК РФ с новыми задержанными. Их всех пытаются выдать за террористов”, – написала она.

Также о задержаниях сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По ее словам, обыски и задержания в жилищах граждан Украины произошли рано утром и противоречат всем международным правилам.