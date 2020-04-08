В Конституционном суде Украины заключили, что перенос в Харьков предусматривает ограничения определенных конституционных прав.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба суда.

“В обнародованном тексте законопроекта № 3300 об изменениях к Закону Украины “О Конституционном Суде Украины” не учтено предложений Конституционного Суда, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав. Конституционный Суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине”, – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что согласно анализу проекта о переносе суда не учтен комплексный подход по поводу предложений КСУ, предоставленных в Раду, однако предусмотрены значительные ограничения прав.

В КСУ подчеркивают, что решения о переносе органа должны приниматься аргументировано и после проведения соответствующих профессиональных дискуссий с привлечением независимых экспертов, включая представителей Венецианской комиссии.

“Решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, что вытекает из Конституции Украины и решений Конституционного Суда Украины”, – сказано в ответе КСУ.