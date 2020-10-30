В Конституционном суде Украины объяснили, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является требованием в любой современной демократической стране.

Об этом сообщили на сайте КСУ.

В заявлении сказано, что антикоррупционная реформа в Украине стала “неоспоримым требованием общества”.

В КСУ настаивают, “что антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться с соблюдением принципа конституционности и без нарушения принципа независимости судебной власти”.

“Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности”, – говорится в сообщении.

Также в КСУ указали, что нужно ввести антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, а именно: юридическую определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность.

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.