Конституционный Суд Украины рассмотрит производство по двум представлениям народных депутатов о конституционности положений закона о рынке земли на одном из следующих заседаний.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что представления объединены в одно дело.

“Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября, однако в связи с ходатайством представителя президента Украины в Конституционном Суде об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено”, – подчеркнули в суде.

Там добавили, что 2 ноября на закрытом заседании суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений закона о земельной реформе.

Решение суд по этому делу пока не принимал, его рассмотрят на одном из ближайших заседаний.