Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Сообщается, что представления объединены в одно дело.
“Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября, однако в связи с ходатайством представителя президента Украины в Конституционном Суде об отложении рассмотрения дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено”, – подчеркнули в суде.
Там добавили, что 2 ноября на закрытом заседании суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений закона о земельной реформе.
Решение суд по этому делу пока не принимал, его рассмотрят на одном из ближайших заседаний.
- Ранее стало известно, что в понедельник, 2 ноября, Конституционный суд намерен рассмотреть поданное нардепами в мае представление о конституционности закона о рынке земли.
- Глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что независимо от того, каким будет решение Конституционного суда по законопроекту об открытии рынка земли, земельная реформа будет продолжаться.
- 31 марта парламент принял по втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
- 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения” № 552- ІХ.