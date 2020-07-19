Об этом сообщает местное издание “НикВести” со ссылкой на заявление главврача Николаевской областной инфекционной больницы Светланы Федоровой.

Сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице находится четыре пациента с подтвержденным тестом на коронавирус. Одного из них 18 июля перевели в реанимацию.

“Там (в Рыбаковке, – прим.) положительных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, (вице-губернатор области Александр) Трайтли знает, ее закрывать надо было ещё четыре дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был”, – сказала Светлана Федорова.

Напомним, что 29 июня глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел проверку курортной зоны в Рыбаковке и заявил, что местные предприниматели и отдыхающие не соблюдают карантинных норм.

Фото: “НикВести”