Эксклюзив
22:09 “Лена и Тамара” из Винницы могли испортить фреску в Ватикане еще 15 лет назад
21:39 В Кабмине ожидают, что распространение коронавируса к лету пойдет на спад
21:24 В штате Нью-Йорк создадут «зону сдерживания» COVID-19
Эксклюзив
21:17 В Киеве нет зарегистрированных случаев коронавируса, но в Александровской больнице есть подозрения
20:56 Иран передаст Украине «черные ящики» сбитого самолета
20:44 Карантин из-за коронавируса: как работает киевское метро
20:08 Эмили Ратаковски появилась на телешоу в наряде от украинского дизайнера 
19:42 Глава Минобороны: Адаптация ВСУ к стандартам НАТО – недостижимая цель в ближайшее время
19:21 Более 1700 заболевших: Франция готовится к третьей стадии эпидемии коронавируса
19:20 Путин заявил, что США хотят обеспечить Украину за счет России
19:00 Украина входит в мировой экономический кризис более сильной, чем в 2008 году, – Шмыгаль
18:58 Tesla построит в США гигафабрику
18:40 Тест-системы для выявления коронавируса отправили в 8 областей Украины
18:36 Шмыгаль: Ограничение передвижений внутри Украины из-за коронавируса – далекий шаг
18:32 В Индии во время фестиваля Холи сожгли «демона коронавируса»
18:31 Microsoft остановила работу связанного с Россией крупного ботнета
18:06 Европе грозит экономический кризис уровня 2008 года, если не принять меры, – Евроцентробанк
17:55 Украинец пытался нелегально вывезти в Польшу медицинские маски на 356 тыс. грн
17:45 В Запорожье госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
17:31 На КПВВ Майорск умерла украинка
17:26 Группа «Время и Стекло» объявила о распаде и анонсировала прощальный тур
16:48 В честь Леди Гаги назвали новый вид цикад
16:42 МИД выразило России протест из-за задержаний в Бахчисарае
16:15 Google просит сотрудников работать на дому

В Киеве нет зарегистрированных случаев коронавируса, но в Александровской больнице есть подозрения

Зарегистрированных случаев коронавируса в Киеве нет.  Об этом Буквам сообщили в КГГА.

Среда, 11 марта 2020, 21:17

“У двух жителей Китая, снятых с рейса на Дубаи, коронавирус не подтвердили”, – сказал собеседник издания.

В то же время в четверг Александровскую больницу Киева ждет внеплановая проверка из МОЗ, врачи связывают это с большим количеством пациентов с не гриппозной пневмонией.

Об этом Буквам сообщили врачи больницы на условиях анонимности.

Они не исключают, что среди поступивших могут оказаться больные коронавирусом, но тестов в больнице до среды не было.

“Заведующий сказал, что у них много людей с тяжелой пневмонией непонятной, но не гриппозной. Сегодня туда привезли тесты на коронавирус. Так что, карантин в Украине, может, и не просто так объявили. Не хотят сеять панику раньше времени”, – сказал собеседник.

Еще два врача рассказали, что в больнице с выходных ходили слухи о подтвержденном коронавирусе.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!