В Киеве нет зарегистрированных случаев коронавируса, но в Александровской больнице есть подозрения

Зарегистрированных случаев коронавируса в Киеве нет. Об этом Буквам сообщили в КГГА.

“У двух жителей Китая, снятых с рейса на Дубаи, коронавирус не подтвердили”, – сказал собеседник издания.

В то же время в четверг Александровскую больницу Киева ждет внеплановая проверка из МОЗ, врачи связывают это с большим количеством пациентов с не гриппозной пневмонией.

Об этом Буквам сообщили врачи больницы на условиях анонимности.

Они не исключают, что среди поступивших могут оказаться больные коронавирусом, но тестов в больнице до среды не было.

“Заведующий сказал, что у них много людей с тяжелой пневмонией непонятной, но не гриппозной. Сегодня туда привезли тесты на коронавирус. Так что, карантин в Украине, может, и не просто так объявили. Не хотят сеять панику раньше времени”, – сказал собеседник.

Еще два врача рассказали, что в больнице с выходных ходили слухи о подтвержденном коронавирусе.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.