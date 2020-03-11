В Киеве нет зарегистрированных случаев коронавируса, но в Александровской больнице есть подозрения

“У двух жителей Китая, снятых с рейса на Дубаи, коронавирус не подтвердили”, – сказал собеседник издания.
В то же время в четверг Александровскую больницу Киева ждет внеплановая проверка из МОЗ, врачи связывают это с большим количеством пациентов с не гриппозной пневмонией.
Об этом Буквам сообщили врачи больницы на условиях анонимности.
Они не исключают, что среди поступивших могут оказаться больные коронавирусом, но тестов в больнице до среды не было.
“Заведующий сказал, что у них много людей с тяжелой пневмонией непонятной, но не гриппозной. Сегодня туда привезли тесты на коронавирус. Так что, карантин в Украине, может, и не просто так объявили. Не хотят сеять панику раньше времени”, – сказал собеседник.
Еще два врача рассказали, что в больнице с выходных ходили слухи о подтвержденном коронавирусе.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.