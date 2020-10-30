30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу людей и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось.

В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили тяжелые травмы. Их немедленно госпитализировали.

На месте ДТП работают патрульные и следственно-оперативная группа. Известно, что водитель Land Rover был трезв. Движение по улице Крещатик перекрыто.

Полиция опубликовала жуткое видео момента ДТП.

Ранее очевидцы в Facebook опубликовали кадры с места событий и сообщали, что водитель вел себя неадекватно.