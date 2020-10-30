Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось.
В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили тяжелые травмы. Их немедленно госпитализировали.
На месте ДТП работают патрульные и следственно-оперативная группа. Известно, что водитель Land Rover был трезв. Движение по улице Крещатик перекрыто.
Полиция опубликовала жуткое видео момента ДТП.
Ранее очевидцы в Facebook опубликовали кадры с места событий и сообщали, что водитель вел себя неадекватно.
- 28 октября возле станции метро “Выдубичи” в Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. На вызов выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.