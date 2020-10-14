В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный ножом мужчина совершил нападение на волонтера партии "УДАР". Молодого парня немедленно госпитализировали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева и лидер “УДАРа” Виталий Кличко.

По словам политика, пострадавший Станислав раздавал агитационные газеты на одной из улиц столицы. В какой-то момент к нему подошел неизвестный мужчина. Он вел себя агрессивно и приставал к другим волонтерам. В момент, когда парень отвернулся, злоумышленник достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

Кличко добавил, что пострадавший является участником АТО/ООС. Сейчас его состояние оценивают как критическое. Парень находится в реанимации одной из столичных больниц.

“Врачи борются за его жизнь. Полиция сработала оперативно. Нападающего задержали, продолжаются следственные действия”, – написал Кличко.