Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Событие произошло в одном из жилых домов на улице Литинской. По спецлинии 103 сообщили, что киевлянка в своей квартире потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Врачи немедленно отправились по указанному адресу.
Медиков встретила мать больной и ее 10-летняя дочь. Женщину осмотрели и решили госпитализировать.
Врачи скорой помощи вместе с больной воспользовались лифтом. На уровне пятого этажа он начал стремительно падать. На втором этаже сработала система аварийного торможения. Медики и больная физически не пострадали.
На место происшествия вызвали спасателей. Пока врачей эвакуировали из лифта, пациентку передали другой бригаде медиков.
- Ранее в Сумах в многоэтажке по ул. Супруна лифт, в котором находилась детская коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. В результате аварии ребенок погиб. По данному факту в полиции открыто уголовное производство в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к гибели малыша.