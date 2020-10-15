В Днепровском районе Киева оборвался лифт с медиками скорой помощи внутри. К счастью, сработала система аварийного торможения.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Событие произошло в одном из жилых домов на улице Литинской. По спецлинии 103 сообщили, что киевлянка в своей квартире потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Врачи немедленно отправились по указанному адресу.

Медиков встретила мать больной и ее 10-летняя дочь. Женщину осмотрели и решили госпитализировать.

Врачи скорой помощи вместе с больной воспользовались лифтом. На уровне пятого этажа он начал стремительно падать. На втором этаже сработала система аварийного торможения. Медики и больная физически не пострадали.

На место происшествия вызвали спасателей. Пока врачей эвакуировали из лифта, пациентку передали другой бригаде медиков.