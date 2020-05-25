В Латвии сообщили о запуске приложения по отслеживанию контактов, которое совместимо с Google и Apple.

Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

Отмечается, что Латвия может стать одной из первых стран ЕС, которая запустила приложение для смартфонов с использованием нового инструментария, созданного американскими техническими гигантами Apple и Alphabet’s Google.

Приложение должно помочь отследить контакты инфицированных коронавирусом людей.

Ранее, приложения подтвердили эффективность в таких странах, как Сингапур и Австралия, однако программное обеспечение не было связано с Google и Apple и использовало технологию радиосвязи ближнего радиуса действия – Bluetooth для измерения риска заражения.