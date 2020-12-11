Об этом сообщает издание Delfi.

Известно, что Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября. С 5 декабря мужчина не выходил на связь. Сегодня стало известно, что он умер от осложнений коронавируса.

59-летний режиссер прибыл в Латвию из Санкт-Петербурга. Он хотел приобрести дом в Юрмале и оформить вид на место жительства. Однако Ки Дук не явился на встречу. Его коллеги забили тревогу.

Режиссер умер в больнице в 01:20 от осложнений COVID-19. Смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Он был лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы “Пьета” и “Пустой дом”, Каннского кинофестиваля за фильм “Ариран”, Берлинского кинофестиваля – за ленту “Самаритянка”.

Последние несколько лет Ким Ки Дук работал в России и Казахстане. Он даже был главой жюри Московского международного кинофестиваля.