28 октября во реанимации умер электрогазосварщик "Киевводоканала", пострадавший во время инцидента на ул. Тростянецкой.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

“Лысюк Анатолий Петрович, 1959 г.р. работал у нас электрогазосварщиком 6 разряда. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего. Все расходы в связи с похоронами берет на себя “Киевводоканал”, – говорится в сообщении.

Другой работник, которого спасатели достали из коллектора, находится в больнице; еще один – лечится дома.

Напомним, что 28 октября во время проведения ремонтных работ на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе, в Дарницком районе Киева, произошла авария в коллекторе. Пострадали четверо работников “Киевводоканала” – их смыло сильным потоком холодной воды.

Реконструкция Новодарницкого коллектора диаметром 1200 мм длится уже два года, начиная с 2018 Продолжительность работ, связанная со сложностью осуществления ремонтных работ за большой глубины залегания коллектора.