Пацієнти, які були в критичному стані внаслідок зараження коронавірусом COVID-19, значно частіше помирали в лікарнях Африки, аніж в інших частинах світу.

Про це повідомляє ВВС.

Під час дослідження науковці проаналізували дані 3 тисяч пацієнтів з 64 лікарень в 10 африканських країнах. За їх даними, майже 50% пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії померли. У світі таких було не більше третини.

“Смертність в Африці значно вища, ніж в будь-якому іншому регіоні через обмежені ресурси. Тільки один з двох пацієнтів, яких відправляли на лікування до відділення інтенсивної терапії, вижив та отримав потрібне лікування”, – сказав керівник дослідження, професор Брюс Біккар з Кейптаунського університету.

За словами науковців, які досліджували цю проблему, причина, чому смертність в Африці значно вища – недостатня кількість ресурсів у відділеннях інтенсивної терапії. Йдеться як про відсутність спеціалізованого медперсоналу, так і обладнання – моніторів кисню в крові.

Науковці сподіваються, що їх аналіз допоможе медикам Африки звернути увагу на критичні аспекти галузі.

Попри те, що в Африці померло найбільше пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, загальна смертність внаслідок зараження на континенті залишається однією з найнижчих у світі.

В Африці проживає 17% світового населення. Серед них, тільки 4% перехворіли на коронавірус.