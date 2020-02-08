В Лисичанске (Луганская область) патрульные полицейские спасли 17-летнюю девушку, которая прыгнула с моста в ледяную воду после ссоры со своим парнем.

Об этом проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции в Луганской области.

Согласно сообщению, во время патрулирования экипаж патрульных остановил молодой человек со словами: “Моя девушка хочет прыгнуть с моста, подвезите меня туда”. Парень объяснил, что поссорился со своей 17-летней подругой, после чего она позвонила и сказала, что совершит самоубийство.

Патрульные Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда посадили парня в авто и немедленно отправились к мосту через реку Северский Донец. Девушка действительно находилась там.

Инспекторы попросили парня не подходить к ней и попытались наладить контакт с девушкой.

“На просьбы полицейских не делать этого девушка плакала и кричала. В это время ее парень не удержался и начал бежать к ней. Самое страшное произошло в одно мгновение. Как только она увидела его – не колеблясь, прыгнула вниз”, – отмечается в сообщении.

Полицейские бросились к реке, чтобы спасти девушку, которую уже несло течение. На улице был мороз, и вода в реке была ледяная, поэтому у патрульных оставалось мало времени.

“На глазах у полицейских она быстро уходила под воду головой вниз. Верхняя одежда девушки, набравшая воды, ускоряла этот процесс. Патрульные доплыли к ней, скорее вытащили на берег”, – сказано в сообщении.

Патрульні дістали з води дівчину, яка стрибнула з мосту “Коли на твоїх очах 17-річна дівчина стрибає з мосту в крижану річку — ти не маєш часу на вагання. У такій ситуації є одне-єдине правильне рішення — у будь-який спосіб врятувати її”. Лисичанськ. Під час патрулювання екіпаж патрульних зупинив молодий чоловік зі словами: “Моя дівчина хоче стрибнути з мосту, підвезіть мене туди”. Хлопець пояснив, що посварився зі своєю 17-річною подружкою, вона телефонує і каже, що скоїть самогубство. Патрульні Михайло Єремєєв та Дмитро Козюберда посадили юнака до авто й негайно попрямували на міст, що через річку Сіверський Донець. Дівчина й справді перебувала там. Інспектори попросили хлопця не підходити до неї й спробували самі налагодити контакт. На прохання поліцейських не робити цього — дівчина плакала й кричала. У цей час її хлопець не втримався й почав бігти до неї. Найстрашніше сталося в одну мить. Щойно вона побачила його — не вагаючись, стрибнула вниз. Патрульні вмить кинулися на порятунок. Крижана вода у річці, – 7°C на вулиці й дуже мало часу на те, щоб дістати її з води. Обоє патрульних полізли у річку, аби врятувати дівчину. ЇЇ несло течією. На очах у поліцейських вона швидко йшла під воду головою вниз. Верхній одяг дівчини, який набрав води, прискорював цей процес. Патрульні допливли до неї, якнайшвидше витягнули на берег. Дівчина була без свідомості й посиніла від холоду. Інспектори почали робити їй непрямий масаж серця, після чого вона відкашляла воду й отямилася. Аби врятована хоч трохи зігрілася, патрульні зняли з неї верхній одяг й вкрили своїми куртками й бронежилетами. Надалі інспектори допомогли транспортувати дівчину до карети швидкої. Медики надали їй невідкладну допомогу та шпиталізували до лікарні. Михайло Єремєєв та Дмитро Козюберда — сьогодні ці патрульні стали янголами-охоронцями для 17-річної дівчини. Мокрі до нитки, замерзлі від крижаної річкової води, з втопленими мобільними телефонами, але щасливі від того, що врятували життя. День пройшов не дарма. Завжди на варті ваша патрульна поліція! Опубліковано Патрульна поліція Луганської області Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Девушка была без сознания и посинела от холода. Инспекторы начали делать ей непрямой массаж сердца, и она пришла в себя. Чтобы девушка хоть немного согрелась, патрульные накрыли ее своими куртками и бронежилетами.

В дальнейшем они помогли транспортировать девушку в карету скорой помощи. Медики оказали ей неотложную помощь и госпитализировали в больницу.