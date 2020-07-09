Решение было принято Литовской комиссией по радио и телевидению, сообщает Delfi.
Мантас Мартишюс, глава комиссии, пояснил принятый запрет тем, что RT связан с Киселевым, а против него введены санкции ЕС. Таким образом, он не должен иметь возможность зарабатывать в Литве.
“С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению решила остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT”, – сказал Мартишюс.
Решение начинает действовать с 9 июля.
“Господин Киселев – он не должен получать выгоду, так что ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве”, – добавил он.
До принятого решения в Литве показывали пять каналов сети RT: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.
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