Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова пришла в Верховную Раду в платье Dolce&Gabbana и с сумкой Salvatore Ferragamo.

Жена главы Винницкой ОГА Сергея Борзова и дочь продюсера “Лиги смеха” Наума Барула сделала селфи в начале заседания, чем привлекла внимание фотографа #Букв.

Журналистка Анна Стешенко указала, что депутат пришла в Dolce&Gabbana из летней коллекции 2018 года. Сейчас такое платье стоит около 600 евро, а в момент выпуска платья стоят от полутора тысяч евро.

Также депутат взяла на работу сумку от Salvatore Ferragamo с характерным декором Gancini. Cумки с таким декором стоят от 600 евро, но изделие очевидно принадлежит к старым коллекций.

Упомянутую сумку мы нашли только на одном сайте по цене эквивалентной 727 долларам.

Борзова иногда выходит на брифинги по проблемам Винницкой области, где избралась по мажоритарному округу, но в зале выступает редко.