Это передает турецкое агентство Anadolu.
“Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК “Вагнер”? Что они там делают?”, – сказал Эрдоган.
При этом турецкий лидер также напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии, а не Ливийскую национальную армию.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что “вагнеровцы” в Ливии оказывают военную поддержку силам Ливийской национальной армии.
Напомним, что в Ливии на сегодняшний день установилось двоевластие. В стране идет война между двумя основными группировками.
- Служба безопасности Украины имеет неопровержимые доказательства, что военно-транспортный самолет Ил-76 14 июня 2014 года сбили в аэропорту Луганска наемники ЧВК “Вагнера” по приказу Кремля.