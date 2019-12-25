Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что в Ливии на данный момент находятся 2000 бойцов ЧВК "Вагнера".

Это передает турецкое агентство Anadolu.

“Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК “Вагнер”? Что они там делают?”, – сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер также напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии, а не Ливийскую национальную армию.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что “вагнеровцы” в Ливии оказывают военную поддержку силам Ливийской национальной армии.

Напомним, что в Ливии на сегодняшний день установилось двоевластие. В стране идет война между двумя основными группировками.