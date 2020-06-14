В ливийском городе Тархуна нашли печь, в которой боевики Халифы Хафтара заживо сжигали пленных.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что шокирован недавним обнаружением массовых захоронений на территории Ливии, и призвал провести прозрачное расследование.

Гутерриш также призвал правительство Ливии, поддерживаемое ООН, обезопасить массовые захоронения, установить личности жертв, установить причины смерти и вернуть тела близким.

В ООН заявили, что в городе Тархуна обнаружены восемь массовых могил. Этот город служил оплотом войск Хафтара, которые хотели захватить столицу страны Триполи.

Военные, присоединившиеся к поддерживаемому ООН правительству в Триполи, на прошлой неделе захватили город Тархуна, расположенный примерно в 65 км к юго-востоку от ливийской столицы. Ранее правительство заявило, что оно восстановило контроль над всеми пунктами въезда и выезда в Триполи и аэропортом Триполи.

Фатхи Башагха, министр внутренних дел поддерживаемого ООН правительства, заявил, что власти документируют доказательства предполагаемых военных преступлений в Тархуне. По его словам, согласно предварительным данным, десятки жертв, обнаруженных в братских могилах города, были похоронены заживо. По некоторым данным, в некоторых могилах были похоронены целые семьи.

Кроме того, в Тархуне обнаружили специальный контейнер для перевозок, полный обугленных тел, предположительно заключенных.

В Ливии национальная армия (ЛНА) под управлением Халифа Хафтара ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Накануне сообщалось, что 3 июня ливийской армией была взята под контроль провинция Триполи, а 5 июня — город Тархуна.