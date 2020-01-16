В феврале изменится порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом детям до 16 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, выезд на временно оккупированную территорию Крыма детей в возрасте до 16 лет с 9 февраля будет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

“Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно”, – пояснили в ГПСУ.

В то же время, выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд в Крым граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из Крыма лиц, которые выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) ГМС.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что выезд на территорию Крыма и въезд из нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.