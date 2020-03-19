В Лондоне с четверга, 19 марта, закроют до 40 станций метрополитена из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом накануне объявила компания Transport for London (TfL), управляющая транспортной системой города.

“С завтрашнего дня (с 19 марта, – ред.) до 40 станций лондонского метро, которые не пересекаются с другими линиями, будут закрыты до дальнейшего уведомления”, – сказано в сообщении.

Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса.

С пятницы полностью прекратит работу короткая линия метро, которая связывает вокзал Ватерлоо и лондонский район Сити (Waterloo & City line). Кроме того, с пятницы метро перестанет ходить по ночам (до сих пор несколько линий метрополитена работали круглосуточно по пятницам и субботам).

При этом ночные маршруты автобусов сохранятся (они необходимы для подвоза сотрудников жизненно важных организаций), но интервалы их движения увеличатся.

С понедельника, 23 марта, планируется увеличить интервалы движения других видов транспорта, в том числе трамваев на юге Лондона.

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей города совершать только действительно необходимые поездки.

“Люди не должны ездить, ни на чем, без совсем крайней необходимости. Лондонцам следует избегать социального взаимодействия без абсолютной необходимости, в связи с чем им не следует пользоваться транспортной сетью без необходимости”, – заявил Садик Хан.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в столице вирус распространяется быстрее, чем в других частях Соединенного Королевства, сообщает агентство ВВС. Он призывал людей работать из дома, а также избегать баров, пабов и ресторанов.

Согласно последним данным, в Лондоне было подтверждено более 900 случаев заражения COVID-19, скончались 34 человека.

СПРАВКА. Лондонский метрополитен — один из крупнейших в мире, его сеть состоит из 11 линий общей протяженностью 402 км, из которых 45 % проходит под землей. Лондонское метро насчитывает 270 станций.