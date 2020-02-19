В Лондоне состоялась 40-я по счету церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом "Грэмми".

Согласно сообщению на сайте Brit Awards, церемония награждения состоялась на стадионе О2.

Рэпер Stormzy и певица Мейбл признаны лучшими британскими артистами.

В номинации “Лучшая британская группа” победил коллектив Foals. Это инди-рок группа, основаная в 2005 году.

Шотландский певец Льюис Капальди победил в номинации “Лучший новый артист”. Его сингл “Someone You Loved” также был признан песней года.

Еще одна награда ушла к британскому хип-хоп-исполнителю Дэйву за лучший альбом под названием “Psychodrama”.

Лучшими иностранными артистами стали американский рэпер Tyler, и певица Билли Айлиш.

Список победителей выглядит следующим образом:

Лучший британский исполнитель: Stormzy

Лучшая британская исполнительница: Mabel

Лучшая британская группа: Foals

Лучший новый исполнитель: Льюис Капальди. Он также победил в номинации лучший сингл (песня “Someone You Loved”)

Лучший британский альбом: Dave – Psychodrama

Восходящая звезда: Celest

Лучший иностранный исполнитель: Tyler, The Creator

Лучшая иностранная исполнительница: Билли Айлиш

Как сообщает британское агентство ВВС, на церемонии не обошлось и без политики. Так, во время выступления рэпер Дэйв назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона расистом. Это произошло при исполнении песни “Black”, речь в которой идет о проблемах чернокожего населения. Дэйв произнес следующие слова: “Правда в том, что наш премьер-министр – настоящий расист”.

Рэпер также обрушился с критикой на британские таблоиды из-за их отношения к супруге принца Гарри – Меган Маркл и вспомнил жертв теракта на Лондонском мосту.

На выступление отреагировали в правительстве Великобритании. Министр внутренних дел страны Прити Пател сообщила ВВС, что рэпер вряд ли встречался с премьер-министром и знает его.

“Я работаю с премьер-министром, очень хорошо знаю Бориса Джонсона, он ни в коем случае не расист, поэтому я считаю, что это совершенно неправильный комментарий, и неправильно такое заявлять в адрес нашего премьер-министра”, – отметила она.

В канцелярии премьера отказались комментировать слова рэпера.

Одной из изюминок вечера стало выступление Билли Айлиш, которая впервые вживую исполнила свой саундтрек “No Time To Die”, записанный для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Стоит отметить, что в этом году церемонию просмотрели около 3,8 миллиона телезрителей. Это самый низкий показатель за всю историю премии.

Музыкальная премия Brit Awards вручается с 1977 года. Наряду с “Грэмми” она считается одной из самых авторитетных в мире.