В Лондоне выставочный центр ExCel Centre превращают во временный госпиталь с тысячами мест для пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Ожидается, что новое медицинское учреждение откроется в ближайшие дни. В нем будет предусмотрено до 4 тысяч коек.

Как сообщает британская телевизионная корпорация ITV, в центре ExCeL обычно проводятся различные масштабные мероприятия: например, Лондонская неделя свадебной моды и MCM London Comic Con. Он также является местом проведения Международной выставки вооружений DSEI, а во время Олимпийских игр 2012 года площадь центра была разделена на залы, в которых проводились соревнования.

Как отметил генеральный директор Национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс, строительство новых больниц в “очень короткие сроки” является частью “беспрецедентного ответа Британии” на коронавирус.

Он анонсировал строительство еще двух больниц – в Национальном выставочном центре Бирмингема и Центральном конференц-центре Манчестера.

Как сообщает агентство Reuters, количество смертей от COVID-19 в Британии превысило 1000. В течение суток было подтверждено рекордные 260 жертв.

Общее число подтвержденных случаев заболевания составило 17 089, что на 17,5 % больше, чем днем ранее.