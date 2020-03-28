Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Ожидается, что новое медицинское учреждение откроется в ближайшие дни. В нем будет предусмотрено до 4 тысяч коек.
Как сообщает британская телевизионная корпорация ITV, в центре ExCeL обычно проводятся различные масштабные мероприятия: например, Лондонская неделя свадебной моды и MCM London Comic Con. Он также является местом проведения Международной выставки вооружений DSEI, а во время Олимпийских игр 2012 года площадь центра была разделена на залы, в которых проводились соревнования.
Как отметил генеральный директор Национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс, строительство новых больниц в “очень короткие сроки” является частью “беспрецедентного ответа Британии” на коронавирус.
Он анонсировал строительство еще двух больниц – в Национальном выставочном центре Бирмингема и Центральном конференц-центре Манчестера.
Как сообщает агентство Reuters, количество смертей от COVID-19 в Британии превысило 1000. В течение суток было подтверждено рекордные 260 жертв.
Общее число подтвержденных случаев заболевания составило 17 089, что на 17,5 % больше, чем днем ранее.
- 27 марта стало известно, что премьер-министр Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19.
- 25 марта сообщалось, что у сына британской королевы Елизаветы II, принца Уэльского Чарльза положительный результат на коронавирус.
- Моделирование исследователей из Оксфордского университета показало, что половина населения Великобритании уже может быть заражена коронавирусом Covid-19.