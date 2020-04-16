Мэр Лос-Анджелеса (США) Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

Мэр подчеркнул, что запрет на проведение любых массовых мероприятий до следующего года может быть пересмотрен в случае позитивной динамики распространения коронавируса или же в случае изготовлении вакцины.

Он отметил, что для возвращения к привычной жизни гражданам сейчас придется быт послушными властям и строго следовать рекомендациям относительно ограничений и социального дистанцирования.

Город будет снова открыт в случае соблюдения пяти основных принципов.

Во-первых, в городе следует массово проводить тестирование. Во-вторых, снижение динамики роста случаев заболевания. В-третьих, власти будут немедленно и жестко реагировать на новые случаи заражения. В-четвертых, больницы будут справлять с нагрузкой по количеству заболевших. В-пятых, будут продолжаться разработки вакцины против этого типа коронавируса.

По мнению мэра города, Лос-Анджелесу следует быть готовым ко второй и третьей волне коронавируса.

По данным Центра Хопкинса, в США зафиксировано более 638 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 30 тыс. человек.