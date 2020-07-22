Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник мэра города Игорь Полищук.

По его словам, во время заседании сессии городского совета были приняты решения касательно разрешения работать кинотеатрам, а также уменьшить допустимую площадь в 10 метров квадратных до 5 метров квадратных для человека при совершении богослужений в храмах.

При этом Полищук добавил, что в кинотеатрах можно будет смотреть фильмы без защитных масок.