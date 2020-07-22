Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник мэра города Игорь Полищук.
По его словам, во время заседании сессии городского совета были приняты решения касательно разрешения работать кинотеатрам, а также уменьшить допустимую площадь в 10 метров квадратных до 5 метров квадратных для человека при совершении богослужений в храмах.
При этом Полищук добавил, что в кинотеатрах можно будет смотреть фильмы без защитных масок.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлевают до 31 августа.