С 19 марта в Луцке из-за распространения эпидемии нового атипичного коронавируса полностью останавливают общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

Отмечается, что соответствующее решение было принято исполнительным комитетом городского совета.

Транспорт не будет работать в Луцке до конца карантина.

По словам заместителя городского головы Луцка Григория Недопада, в данный момент власть работает над организацией проезда медицинских работников к рабочим местам за бюджетный счет.

При этом учреждениям, предприятиям и организациям рекомендуется обеспечивать проезд своих работников в режиме специальных перевозок.

Также представители власти встречались с профсоюзом таксистов города, которые заявили, что не будут поднимать цены, а водители будут работать в соответствующих средствах защиты.

Помимо того, в городе создают группу волонтеров для помощи людям старшего возраста.