Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.
Отмечается, что соответствующее решение было принято исполнительным комитетом городского совета.
Транспорт не будет работать в Луцке до конца карантина.
По словам заместителя городского головы Луцка Григория Недопада, в данный момент власть работает над организацией проезда медицинских работников к рабочим местам за бюджетный счет.
При этом учреждениям, предприятиям и организациям рекомендуется обеспечивать проезд своих работников в режиме специальных перевозок.
Также представители власти встречались с профсоюзом таксистов города, которые заявили, что не будут поднимать цены, а водители будут работать в соответствующих средствах защиты.
Помимо того, в городе создают группу волонтеров для помощи людям старшего возраста.
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