В Луцке коронавирус COVID-19 был подтвержден у четверых медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что медицинский персонал в области проходил обследование для профилактики.

“За последние сутки на Волыни обнаружено 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Все лица обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемиологических мер среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы”, – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что еще 10 людей в области в данный момент ожидают подтверждения результатов исследования на коронавирус.