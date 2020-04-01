Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Отмечается, что медицинский персонал в области проходил обследование для профилактики.
“За последние сутки на Волыни обнаружено 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Все лица обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемиологических мер среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы”, – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что еще 10 людей в области в данный момент ожидают подтверждения результатов исследования на коронавирус.
- В Украине зафиксировано уже 669 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.
- В Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.