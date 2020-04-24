В Луганской области в результате обстрелов боевиков был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 24 апреля, на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что пострадавшего военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также подчеркивается, что украинские военные подавили огнем вражескую активность.