Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 24 апреля, на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранения”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что пострадавшего военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Также подчеркивается, что украинские военные подавили огнем вражескую активность.
- Накануне российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке (Донецкая область), в результате чего ранения получили двое бойцов.