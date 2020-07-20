В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка. По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Также в Рубежном СБУ разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части товара. Злоумышленника задержали во время очередной реализации тротила и получения денег.

Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.