Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка. По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Также в Рубежном СБУ разоблачила местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части товара. Злоумышленника задержали во время очередной реализации тротила и получения денег.
Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Ранее сообщалось, что в Киеве возле рынка были обнаружены минометные боеприпасы.