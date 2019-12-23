Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.
“Сегодня в 21:09 в Старобельское отделение полиции по спецлинии 102 поступило сообщение диспетчера ДПРЧ-6 г. Старобельск о том, что по адресу: Старобельский район, с. Бутковка, ул. Заводская, 2А, произошло возгорание здания корпуса №1 Луганского областного психоневрологического диспансера, где на лечении находилось 113 пациентов. Из здания был эвакуирован 101 пациент. В настоящее время известно о гибели четырех пациентов. На данный момент устанавливается местонахождение 8 пациентов”, – написал Гайдай.
Он отметил, что:
– все службы на месте происшествия
– создан штаб ТЭБ и ЧС
– договорились по устройству эвакуированных больных в другие медицинские учреждения
– на место происшествия направил школьные автобусы, чтобы удобнее было перевозить больных.
Чуть позже он добавил, что из 8 пациентов, которые разыскивались, 4 из них найдено (3 пациентам оказывается медицинская помощь, отравились угарным газом, 4 пациент не пострадал). На данный момент продолжается поиск последних 4 пациентов.
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