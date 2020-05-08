Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

“Сегодня запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в украинских следственных изоляторах. Первым справился Киевский СИЗО – заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн в месяц”, – написал он.

По словам министра, уже со следующей недели заплатить за камеры можно будет онлайн через сайт “Онлайн дом юстиции”.

При этом полученные средства СИЗО якобы направит на поддержание условий содержания заключенных в бесплатных камерах.

“Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: уничтожить коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов – сейчас бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительных средств налогоплательщиков мы не хотим”, – пояснил Малюська.

Также министр подчеркнул, что речь идет не о “ВИП-камерах”, а просто об улучшенных условиях содержания людей, в отношении которых нет окончательного приговора суда, то есть, о тех, которые считаются невиновными.