В Мадриде впервые с 3 марта не зафиксировали смертей от коронавируса.

Об этом написала председатель правительства города Исабель Диас Аюсо в Twitter.

“Хорошие новости. Вчера был первый день, когда в Мадриде не было зарегистрировано скончавшихся от COVID-19”, — написала Аюсо.

Она назвала эпидемию коронавируса “страшным сном”. По ее мнению, совместными усилиями можно добиться, чтобы он не повторился.

Всего в сообществе Мадрид скончались 8420 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составляет почти 72 тысячи человек. Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в столице Испании 3 марта, когда скончалась 99-летняя женщина.

Всего в Испании от коронавируса умерли 28,3 тысячи человек. Тесты ПЦР выявили почти 250 тысяч заболевших. Минздрав страны проводил исследование на антитела, которое показало, что вирус перенесли 2,3 млн человек, то есть 5% жителей.